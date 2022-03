In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 638,1 (Vortag: 744,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 655,9 (748,3). Dass am Wochenende in der Regel weniger Corona-Fälle übermittelt werden, liegt unter anderem daran, dass meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen und keine Screenings am Arbeitsplatz, in der Schule und in Kitas laufen. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 6,55 (6,65). Dem LUA zufolge gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 5339 aktuelle Corona-Fälle, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 4774 Fälle gemeldet.