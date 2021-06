Den jetzt vierten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen unter der 50er-Marke: Für Freitag meldete das Landesuntersuchungsamt den Wert von 41,2 (Vortag: 48,8). Die Anzahl der akuten Corona-Fälle in Ludwigshafen beträgt 289. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, könnte es dazu kommen, dass schon ab Montag weitere Lockerungen in Ludwigshafen greifen. Die Bedingung dafür sei, dass die Sieben-Tage-Inzidenz auch am Samstag unter dem Wert 50 liegt. Sollte es dazu kommen, will die Stadt über die weiteren Lockerungsschritte „zeitnah“ informieren. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Pfalz-Kreis ist nochmals leicht gesunken: Sie lag am Freitag bei 22,6 (Vortag: 24,6).