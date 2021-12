In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 359,3 (379,6), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 443,9 (464,6). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,18 pro 100.000 Einwohner (4,23). Inbesondere die Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen bleiben stark erhöht. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell bei 1248,12. Für Ludwigshafen wird der Inzidenzwert bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 831,43 angegeben.

Weil derzeit viele Lehrkräfte versuchten, ihre Booster-Impfung zu erhalten, Anrufe bei Hausärzten und Besuche an Impfbussen aber allzu oft ergebnislos blieben, ist an der Integrierten Gesamtschule in der Gartenstadt eine Impfaktion in Eigeninitiative organisiert worden. Wie die IGS mitteilt, konnten am Dienstag etliche Lehrer mit der Unterstützung von Mitarbeitern des St. Marienkrankenhauses zum dritten Mal geimpft werden. Als provisorisches Impfzentrum habe die Schulbibliothek gedient.