In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 357,0 (Vortag: 345,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 283,7 (272,0). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 327,7 pro 100.000 Einwohner angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 215,5 pro 100.000 geimpfte Personen und bei 604,8 pro 100.000 ungeimpfte Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,59 pro 100.000 Einwohner (2,88). Den Anteil von Omikron an den besorgniserregenden Corona-Virusmutationen in Rheinland-Pfalz gibt das Landesuntersuchungsamt am Montag mit 73,8 Prozent an.

Impfen ohne Termin

Am Donnerstag, 13. Januar, wird erneut ein Impfbus des Landes Halt in Ludwigshafen machen: Ohne Termin gegen Covid-19 impfen lassen, kann man sich von 9 bis 17 Uhr auf dem Platz der Deutschen Einheit, Im Zollhof 4. Auch im Landesimpfzentrum in der Walzmühle können Interessierte während der Betriebszeiten nach einer spontanen Impfmöglichkeit fragen. Falls entsprechende Kapazitäten verfügbar sind, erfolgt laut Stadtverwaltung die Verabreichung eines mRNA-Vakzins. Noch bis Freitag kann man sich ohne Termin auch im Ärztehaus „Haus der Gesundheit“ in der Gartenstadt impfen lassen – täglich zwischen 9 und 13 Uhr in der Leininger Straße 53. Wie die Verantwortlichen mitteilen, stehen für die Immunisierung die Vakzine von Biontech und Moderna zur Verfügung.