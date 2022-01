In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt bei 356,4 (Freitag: 375,5), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 286,9 (315,3). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 377,9 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 242,3 pro 100.000 geimpften Personen und bei 722,7 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,90 pro 100.000 Einwohner.

Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es derzeit bei jungen Menschen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Corona-Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen in Ludwigshafen aktuell bei 761, bei den 15- bis 35-Jährigen wird der Inzidenzwert mit 486 angegeben. Im Rhein-Pfalz-Kreis liegen die genannten Werte bei 631 und 502.

Nach einer spontanen Impfmöglichkeit können Interessierte derzeit während der Betriebszeiten des Landesimpfzentrums in der Walzmühle fragen. Noch bis Freitag, 21. Januar, ist auch im Ärztehaus „Haus der Gesundheit“ in der Gartenstadt das Impfen ohne Termin möglich – täglich zwischen 9 und 13 Uhr in der Leininger Straße 53.