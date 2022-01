In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 343,1 (Vortag: 247,5), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 292,7 (228,8). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,85 pro 100.000 Einwohner (2,68). Ohne Termin gegen Covid-19 geimpft, wird noch bis zum 21. Januar, montags bis freitags jeweils zwischen 9 und 13 Uhr, im „Haus der Gesundheit“ in der Gartenstadt (Leininger Straße 53). Auffrischungen, Erst- und Zweitimpfungen sind hier ab dem 16. Lebensjahr möglich, es stehen Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Eine Impfung mit Anmeldung findet am Mittwoch, 26. Januar, in der Praxis Dr. Pfrengle & Kollegen in der Salzburger Straße 15 statt. Von 14 bis 18 Uhr sind hier für Personen ab zwölf Jahren sowohl Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich. Dafür stehen die Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Anmeldung unter Telefon 0621 533033 oder per E-Mail an impfen-pfrengle@gmx.de.