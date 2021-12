In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 332,1 (336,1), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 401,9 (454,9). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,84 pro 100.000 Einwohner (3,55). Besonders stark erhöhte Inzidenzwerte gibt es nach wie vor bei Kindern und Jugendlichen. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell bei 1183,56. Für Ludwigshafen wird der Inzidenzwert bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 685,05 angegeben.

Im Innenbereich, wo keine Maske getragen werden kann, gilt derzeit die 2G-plus-Regel: Zum Beispiel in der Gastronomie erhalten damit nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt, die einen gültigen negativen Test vorlegen. Ausgenommen von der Testpflicht sind Menschen, die bereits eine Booster-Impfung erhalten haben. Die 2G-Regel, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, gilt im Einzelhandel (außer bei Geschäften des täglichen Bedarfs), bei Veranstaltungen im Freien und im Innenbereich, wo Maske getragen werden kann – etwa beim Friseur.

Für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren gilt überall die 3G-Regel: Geimpfte und genesene Kinder über zwölf Jahre brauchen also auch im Kino oder in der Gastronomie keinen Test. Generell ausgenommen in Rheinland-Pfalz sind Kinder bis zwölf Jahre und drei Monate. Sie brauchen keinen Test und werden vorerst weiter als geimpft betrachtet.