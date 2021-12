In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 326,8 (359,3), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 440,7 (443,9). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,50 pro 100.000 Einwohner (4,18). Insbesondere die Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen bleiben stark erhöht. Nach Angaben des Göttinger Max-Planck-Instituts liegt die Inzidenz in der Altersgruppe der Fünf- bis 14-Jährigen im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell bei 1233,77. Für Ludwigshafen wird der Inzidenzwert bei den Fünf- bis 14-Jährigen mit 772,88 angegeben. Am Freitag, 3. Dezember, ab 9 Uhr, macht der Impfbus für alle impfbereiten Menschen Halt bei der Tafel in der Bayreuther Straße. Verimpft werden die Vakzine von Biontech sowie Johnson & Johnson. Auch Boosterimpfungen seien möglich, wie Juergen Hundemer, Vorsitzender des Trägervereins Vehra, mitteilt.