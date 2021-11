In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Sonntag laut Landesuntersuchungsamt bei 325,1, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 372,8, in Frankenthal bei 365,1 und in Speyer bei 476,9. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,21 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 4,01). Aktuell gilt in der Innengastronomie, in Kultureinrichtungen, bei Friseuren, aber auch in Sportstudios und Freizeitparks die 2G-Regel. Zutritt erhalten nur Geimpfte und Genesene, Kinder bis zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Jugendliche zwischen zwölf und 17, die nicht geimpft sind, müssen einen negativen Test vorweisen.

Morgen, am 29. November, 8 bis 16 Uhr, hält ein Impfbus des Landes an der Sporthalle der TSG Friesenheim in der Eschenbachstraße 85. Impfen ohne Termin ist von 9.30 bis 17 Uhr auch im Landesimpfzentrum in der Walzmühle möglich. Wartezeiten sind einzuplanen. Am Tag der Wiedereröffnung des Impfzentrums am vergangenen Mittwoch haben in der Walzmühle rund 900 Menschen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hatten davon zirka 600 Personen einen Termin, 300 waren ohne Termin erschienen.