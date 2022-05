In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 291,5 (Vortag: 288,6), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 400,0 (374,8). Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 3,80.

Wie die Stadtverwaltung Ludwigshafen mitteilt, wird die bisher verfügbare Hotline für Fragen zu Corona (0621 504-7000) ab Donnerstag, 5. Mai, abgeschaltet. Fragen können laut Stadt aber weiterhin unter der E-Mail-Adresse infocorona@ludwigshafen.de an die Verwaltung gerichtet werden. Informationen, wichtige Kontaktadressen und Internet-Links zu diesem Thema sind auf der städtischen Homepage abrufbar.