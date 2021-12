In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 287,4 (246,9) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 244,9 (206,8). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,84 pro 100.000 Einwohner (4,06). In Rheinland-Pfalz gibt es nach Angaben des Landesuntersuchungsamts aktuell 49 Verdachtsfälle und sechs bestätigte Fälle der Omikron-Virusvariante. Auch für den Rhein-Pfalz-Kreis wurden am Montag zwei Verdachtsfälle gemeldet.