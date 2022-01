In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Mittwoch laut Landesuntersuchungsamt bei 275,9 (217,9) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 206,1 (180,9). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 2,30 pro 100.000 Einwohner (2,42). Im Landesimpfzentrum in der Walzmühle wird das Impfen ohne vorherige Anmeldung jetzt auch für Kinder von fünf bis elf Jahren angeboten: Am 6., 7., 10., 11. und 14. sowie 21. Januar. Jeweils ab 9.30 Uhr, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums liegt die Quote der vollständig geimpften Bevölkerung über zwölf Jahren in Ludwigshafen aktuell bei 75,50 Prozent. Zum Vergleich: Am 8. November 2021 wurde dieser Wert mit 70,62 angegeben.