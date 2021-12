In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Freitag laut Landesuntersuchungsamt bei 275,3 (285,7), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 245,6 (246,8), in Frankenthal bei 336,4 (303,6) und in Speyer bei 362,6 (384,3). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,47 pro 100.000 Einwohner (4,28). Wie der Mitteilung des Landesuntersuchungsamts weiter zu entnehmen ist, gibt es bisher weder in Ludwigshafen noch im Rhein-Pfalz-Kreis Fälle, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit der neuen Omikron-Variante besteht.

Im Klinikum Ludwigshafen werden derzeit 59 Covid-Patienten behandelt. 15 dieser Patienten liegen nach Auskunft von Sprecherin Yasemin Böhnke auf der Intensivstation, drei von ihnen sind auf die ECMO (künstliche Lunge) angewiesen. Rund zwei Drittel der Intensivpatienten seien ungeimpft, wie Böhnke weiter mitteilt.