Die registrierten Corona-Fallzahlen sind am Wochenende leicht gesunken. Für Ludwigshafen hat das Landesuntersuchungsamt am Sonntag einen Inzidenzwert von 246,9 Neuinfektionen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. Aktuell gibt es demnach 2176 akute Fälle im Stadtgebiet, ein Plus von 38 Fällen im Vergleich zum Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich mittlerweile 17.423 Menschen in Ludwigshafen mit dem Virus infiziert. 355 Covid-Patienten sind gestorben. Im Gegensatz zur Südpfalz ist die neue hochansteckende Omikron-Variante bisher weder in Ludwigshafen noch im Rhein-Pfalz-Kreis von den Behörden festgestellt worden. Im Kreis lag die Inzidenz am Sonntag bei 206,8 (2201 aktuelle Fälle). Experten rechnen in den kommenden Wochen mit sprunghaft ansteigenden Corona-Neuinfektionsfällen durch die Omikron-Variante. Landesweit gibt es bisher 16 Verdachtsfälle – darunter zwei in Germersheim und einer im Kreis Südwestpfalz. Laut Behörden gibt es fünf bestätigte Fälle in Rheinland-Pfalz. Wegen der Variante ist in London der Katastrophenfall ausgerufen worden und die Niederlande haben einen harten Lockdown beschlossen.