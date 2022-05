In Ludwigshafen lag die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 232,4, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 338,0. Für das Stadtgebiet werden derzeit insgesamt 2621 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, im Kreis sind es dem LUA zufolge 2968. Wegen des Umzugs an seinen neuen Standort ist das Landesimpfzentrum in der Walzmühle am Freitag, 13. Mai, geschlossen. Am Montag, 16. Mai, nimmt es im Foyer des Pfalzbaus seine Arbeit wieder auf und ist dann jeweils montags bis freitags, 13 bis 17 Uhr, geöffnet.