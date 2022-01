In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 217,9 (198,8) und im Rhein-Pfalz-Kreis bei 180,9 (174,5). Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt wie schon am Vortag 2,42 pro 100.000 Einwohner. Eine Aufstellung einzelner Verdachtsfälle und bestätigter Fälle der Omikron-Variante für die jeweiligen Kommunen nimmt das LUA nicht mehr vor. Dafür wird ab sofort der Anteil der Omikron-Virusvariante in Rheinland-Pfalz unter den PCR-positiven Fällen mit Meldedatum in den letzten 14 Tagen genannt: Aktuell beträgt dieser Anteil laut LUA 46,6 Prozent.

Gegen Covid-19 impfen lassen kann man sich am Donnerstag am Impfbus des Landes, der von 9 bis 17 Uhr an der protestantischen Matthäuskirche in der Waltraudenstraße 34 Halt macht. Wie Andreas Bauer von der Interessengemeinschaft Ludwigshafen-West mitteilt, stehen bis zu 400 Impfdosen zur Verfügung. Vor Ort würden Nummern verteilt, um die Reihenfolge der Impfwilligen festzulegen. Bei schlechtem Wetter werde die Aktion nach drinnen in die Matthäuskirche verlegt. Bauer zufolge ist der Einsatz des Impfbusses aus der Zivilgesellschaft des Stadtteils heraus organisiert worden – mit der Aktion soll vorrangig ein besonders niederschwelliges Zusatzangebot in West geschaffen werden für Menschen, die sich nicht in gefestigten sozialen Strukturen befinden und möglicherweise keinen Zugang zu hausärztlicher Versorgung haben.