In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt bei 200,5 (Vortag: 232,4), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 254,6 (270,7), in Frankenthal bei 203,1 (219,5) und in Speyer bei 254,2 (236,5). Die mit Einführung des neuen Warnstufensystems relevant gewordene Hospitalisierungsinzidenz im „Versorgungsgebiet Rheinpfalz“ liegt am Dienstag beim Wert 3,3 (2,9). Dieser gibt für das Gebiet der Vorder- und Südpfalz die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an. Landesweit sind 5,62 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt (5,86). Für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis gilt damit weiterhin Warnstufe 1.

Landesgesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kündigte am Dienstag allerdings an, dass die Corona-Warnstufen künftig schärfer gefasst werden sollen. Für die endgültige Fassung einer neuen Verordnung will man die Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag abwarten. Sollte das Infektionsgeschehen sich aber auch weiterhin so entwickeln wie bisher, dann sei voraussichtlich ganz Rheinland-Pfalz in der kommenden Woche in Warnstufe 2. Nach den neuen Plänen der Landesregierung soll dann gelten, dass Schüler ohne Anlass zweimal die Woche getestet werden.

Das Landesimpfzentrum in der Walzmühle öffnet am 24. November wieder seine Pforten. Auch das gab Gesundheitsminister Clemens Hoch am Dienstag bekannt.