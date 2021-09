Die Sieben-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Ludwigshafen liegt am Sonntag bei 176,5. Wie das Landesuntersuchungsamt mitteilt, gibt es derzeit 719 aktuelle Fälle. Besonders stark betroffen sind die Fünf- bis 14-Jährigen. Einer Darstellung des Göttinger Max-Planck-Instituts zufolge liegt in Ludwigshafen die Inzidenz in dieser Altersgruppe beim Wert 351,31. Zum Vergleich: Für die über 80-Jährigen gibt das Max-Planck-Institut einen Inzidenzwert von Null an, bei den 60- bis 79-Jährigen beträgt der Wert 37,63. Der am Sonntag vom Landesuntersuchungsamt für den Rhein-Pfalz-Kreis angegebene Corona-Inzidenzwert liegt bei 67,3, in Frankenthal liegt die Inzidenz bei 147,7, in Speyer bei 152,3.