In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt bei 1088,9, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 734,7. Landesweit wird die Sieben-Tage-Inzidenz mit 894,6 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 346,7 pro 100.000 geimpften Personen und bei 2.379,1 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,04 pro 100.000 Einwohner (4,16).

Unter dem Motto „Tu es jetzt“ hält der Corona-Impfbus des Landes am Mittwoch, 2. Februar, erneut bei der Tafel Ludwigshafen in der Bayreuther Straße 35. Von 9 bis 17 Uhr werden den Verantwortlichen zufolge dort die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson verimpft. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.