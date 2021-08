In Ludwigshafen bleibt es mit Blick auf die Sieben-Tage-Inzidenz bei einem Aufwärtstrend. Das Landesuntersuchungsamts gibt für Dienstag den Wert 27,3 an (Vortag: 25,0). Im Rhein-Pfalz-Kreis ist der Wert hingegen auf 18,8 gesunken (Vortag: 23,9). Nach wie vor deutlich höher liegt der aktuelle Wert in Frankenthal mit 65,6 und deutlich niedriger in Speyer mit 5,9. Die Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner an.

In den Ludwigshafener Kliniken ist die Situation derweil noch entspannt. Das Klinikum meldete am Dienstag drei Covid-Patienten, davon werden zwei intensivmedizinisch behandelt. Am St. Marienkrankenhaus gibt es laut einer Sprecherin derzeit keine Covid-Patienten.