In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 1000,8 (Vortag: 836,2), im Rhein-Pfalz-Kreis bei 697,2 (633,9). Landesweit wird die Sieben-Tages-Inzidenz mit 807,9 angegeben. Gesondert wird sie aber auch nach Impfstatus aufgeschlüsselt: Demnach liegt die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz bei 390,5 pro 100.000 geimpften Personen und bei 1926,5 pro 100.000 ungeimpften Personen. Die für die Pandemiebekämpfung maßgebliche landesweite Sieben-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 4,86 pro 100.000 Einwohner (5,15).

Derweil meldet das Kreisgesundheitsamt zwei Virusausbrüche im Ludwigshafener Stadtgebiet. Betroffen sind der Betriebskindergarten des Klinikums mit 37 aktuellen Corona-Fällen und das Altenheim Dr. Hans Bardens Haus in der Gartenstadt mit acht aktuellen Fällen.