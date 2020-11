Das Coronavirus verbreitet sich weiter in der Region. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz waren am Montagnachmittag in der Stadt Ludwigshafen 1120 akute Fälle registriert. Trotz der verschärften Schutzmaßnahmen ist die sogenannte Inzidenzzahl (Fälle innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) auf über 312 gestiegen. Ab einem Wert von 50 Fällen gilt eine Kommune als Risikogebiet. Ludwigshafen hat einen der höchsten Werte in Rheinland-Pfalz. In der Pfalz gibt es nur noch Speyer mehr Neuinfektionen innerhalb einer Woche (Inzidenz knapp 368). Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist in Ludwigshafen auf elf Verstorbene gestiegen. Auch im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis sind die Fallzahlen geklettert: Dort gibt es mittlerweile 565 Fälle, und die Inzidenzzahl liegt bei 197 Fällen. Sechs Menschen sind gestorben. In Mannheim hat sich die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie auf 3573 Menschen erhöht. Auch dort liegt der Inzidenzwert mit 207 Fällen im kritischen Bereich. Allein in den vergangenen sieben Tagen sind 643 Fälle dazu gekommen. Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigte am Montag neun weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus, sechs Senioren sind in Altenheimen gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle hat sich damit auf 22 Verstorbene erhöht.