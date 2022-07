Die Corona-Zahlen in Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis steigen seit einigen Tagen wieder kräftig an. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag für Ludwigshafen einen Inzidenzwert von 470,0 (Vorwoche: 363,9) und für den Landkreis 584,8 (448,5). In Mannheim lag der Wert bei 1101,3. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Fallzahlen – wie auch bundesweit – deutlich angestiegen. Außerdem ist von einer wesentlich höheren Dunkelziffer auszugehen, da die Anzahl der PCR-Tests stark abgenommen hat und viele Infektionen nicht registriert werden. Der reine Zahlenwert der Sieben-Tage-Inzidenz hat daher in der von der „milderen“ Omikron-Variante geprägten Phase der Pandemie an Bedeutung verloren. Aussagekräftiger sind die Zahlen zu den Patienten, die in Kliniken wegen Corona-Infektionen behandelt werden. In Mannheim liegen aktuell sechs Patienten auf den Intensivstationen, 99 Patienten sind auf anderen Stationen untergebracht. Während die Anzahl der Intensiv-Patienten im Vergleich zu den Vorwochen weiter stabil bleibt, ist die Zahl der nicht-intensivpflichtigen Patienten deutlich an gestiegen. Hiervon sei knapp die Hälfte wegen coronabedingter Beschwerden in der Klinik. „Dies deckt sich mit der Situation landesweit“, teilt die Stadt Mannheim mit. Auch in Rheinland-Pfalz ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz auf 6,77 Patienten angestiegen (Vorwoche: 6,53; Vormonat: 3,65). Der in den Vorjahren registrierte Sommereffekt, der zu weniger Infektionen führte, ist nicht mehr zu beobachten.