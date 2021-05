Während in Nachbarkommunen die Corona-Infektionszahlen weiter sinken, bleibt der Inzidenzwert in Ludwigshafen auch am Pfingstmontag über der Marke von 100, ab der die Bundesnotbremse greift. Das Landesuntersuchungsamt meldete eine Inzidenz von 112,6 Neuinfektionen (binnen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner). 577 akute Fälle wurden im Stadtgebiet registriert. Das bedeutet beispielsweise, dass die Außengastronomie in Ludwigshafen nicht öffnen darf. Im Rhein-Pfalz-Kreis unterschritt der Wert die 50er-Marke (49,2; 299 akute Fälle) , ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. In Mannheim lag der Wert bei 85,9 (952 akute Infektionsfälle), in Frankenthal bei 67,7 (87 akute Fälle) und in Speyer bei 37,6 (106 akute Fälle).