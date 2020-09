Das auch für Ludwigshafen zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises hat am Mittwoch zwei Corona-Infektionen in Ludwigshafener Schulen gemeldet: Jeweils ein weiterer Fall wurde in der Anne-Frank-Realschule (West) und in der Albert-Einstein-Schule (Friesenheim) gemeldet. Auch in einer Kita in Frankenthal (St. Ludwig) gab es einen Fall.

Kontaktpersonen müssen in Quarantäne

Die Schüler, Eltern, das Lehr- beziehungsweise Erziehungspersonal wurden umgehend informiert. Alle Kontaktpersonen der Infizierten wurden als Vorsichtsmaßnahme in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Eine Testung der Personen auf das Corona-Virus soll nach fünf bis sieben Tagen erfolgen. Die Ermittlungen seitens des Gesundheitsamts laufen nach eigenen Angaben weiterhin auf Hochtouren. Die Infizierten seien auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Sie zeigten keine bis leichte Symptome.