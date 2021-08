Die Anzahl der Corona-Infizierten steigt weiter. Ludwigshafen hat am Montag den Grenzwert von 35 Neuinfektionen in einer Woche überschritten. Es gilt nun Warnstufe Orange. Weitere Einschränkungen werden in den kommenden Tagen erlassen. Unterdessen sorgten zwei Flohmärkte für Ärger, und ein Fall in einer Asylunterkunft beunruhigt Flüchtlingshelfer.

Nach einigem Hin und Her um die Corona-Zahlen in den vergangenen Tagen stand am Montagnachmittag fest, dass in Ludwigshafen nun definitiv die zweithöchste Warnstufe Orange erreicht ist. Gesundheitsamt und Landesuntersuchungsamt berichteten übereinstimmend über 38 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Damit tritt der Corona-Warn- und Aktionsplan des Landes Rheinland-Pfalz in Kraft. Betroffene Kommunen müssen eine sogenannte Corona-Task-Force bilden, wenn der Wochenwert 35 Fälle überschreitet. Die Task-Force besteht aus Vertretern der Kommunen, der Ordnungsämter, des Gesundheitsamts und des Innen-, Gesundheits- und Bildungsministeriums, der Polizei und der Aufsichtsbehörden. Die Gruppe gibt Empfehlungen für die Eindämmung der Corona-Fälle. Die Kommune erlässt die Maßnahmen dann als Verfügung.

Sperrstunden in Gaststätten

Die entsprechende Verordnung ist von der Stadt Ludwigshafen bereits vorbereitet und sieht weitere Einschränkungen wie unter anderem Sperrstunden in der Gastronomie und in Cafés vor. Private Feiern sollen auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt werden. Bei Veranstaltungen sind maximal 75 Personen (im Innenbereich) und 250 (im Freien) erlaubt. Die Einschränkungen sollen spätestens am fünften Tag nach der Überschreitung der 35er-Marke bei den Neuinfektionen erlassen werden – dies wäre also Freitag, falls die Fallzahlen nicht sinken.

Stand Montagnachmittag haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Ludwigshafen 785 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 161 Bürger gelten als akut erkrankt. Im benachbarten Rhein-Pfalz-Kreis sind die Infektionszahlen ebenfalls gestiegen. Der Landkreis liegt bei 32 Fällen innerhalb einer Woche und hat Warnstufe Gelb erreicht. Weit höhere Zahlen meldet Mannheim, das zum Risikogebiet erklärt worden ist. Dort sind mehr als 60 Neuinfektionen innerhalb einer Woche registriert worden. Auf belebten öffentlichen Plätzen und auch in der Schule herrscht deshalb Maskenpflicht.

Flüchtlingshelfer kritisieren Verwaltung

Flüchtlingshelfer in Ludwigshafen sind unterdessen besorgt, nachdem sich in der Vorwoche ein Bewohner der Sammelunterkunft in Oggersheim mit dem Coronavirus infiziert hat. Sie befürchten, dass sich das Virus wie schon im Frühjahr schnell weiter ausbreiten könnte. Denn die Stadtverwaltung und das Gesundheitsamt hätten bisher wenig unternommen, kritisieren die ehrenamtlichen Aktivisten.

Der infizierte Mann, der sich nach RHEINPFALZ-Informationen bei der Firma Frosta in Bobenheim-Roxheim angesteckt haben soll, habe bisher in einem Einzelzimmer in der Sammelunterkunft in der Mannheimer Straße gelebt, informierte die Stadtverwaltung dazu am Montag auf Anfrage. Wegen des Corona-Befunds wurde er in ein Appartement in der Sammelunterkunft in Rheingönheim verlegt. Dort müsse er zunächst in Quarantäne bleiben, sagte die Rathaus-Sprecherin. Darüber sei der Mann auch informiert worden. „Es geht ihm gut.“ Das Gesundheitsamt habe darüber hinaus keine Auflagen verhängt. Der Verwaltung zufolge gibt es bisher auch keine Auflagen für die Unterkunft in Oggersheim. Da der Betroffene bisher in einem Einzelzimmer gelebt habe, seien keine Kontaktpersonen getestet worden.

Erinnerung an Corona-Ausbruch im Frühjahr

Dieses Vorgehen der Verwaltung und des Gesundheitsamtes können die Helfer in den Quartieren mit Blick auf den Corona-Ausbruch in der Oggersheimer Unterkunft mit mehr als 80 Infizierten im Frühjahr nicht nachvollziehen. In Rheingönheim seien zudem viele Familien mit Kindern einquartiert. Diese wiederum besuchten die Rheingönheimer Mozart-Grundschule und die Karolina-Burger-Realschule plus im Mundenheimer Schulzentrum.

Walter Scülfort, der knapp 50 Jahre im Polizeidienst gearbeitet hat und sich nun in Ludwigshafen für Geflüchtete engagiert, weist darauf hin, dass die Bewohner in der Unterkunft in Oggersheim in sogenannten Gruppen zusammengefasst sind. Bis zu 30 Personen leben demnach in einer solchen Einheit. „Sie haben eine Gemeinschaftsküche, oft nur mit einer Kochstelle, ein Gemeinschaftsbad, eine Gemeinschaftstoilettenanlage“, erklärt Scülfort. In diesen Bereichen kämen die Leute sehr eng zusammen. „Wie die Verantwortlichen der Stadtverwaltung zu der Einschätzung kommen, dass der betroffene Mann wegen des Einzelzimmers für sein Umfeld nicht als Superspreader eine Gefahr darstellen könnte, vermag ich nicht nachzuvollziehen.“ Er verweist zudem darauf, dass das Robert-Koch-Institut dringend empfiehlt, bei engen Lebensbedingungen in den Flüchtlingsunterkünften schon beim Auftreten einer nachgewiesen Sars-CoV-2 Infektion unverzüglich zu untersuchen, ob es zu einem Ausbruch gekommen ist.

Geflüchtete flüchten aus Unterkunft

Nach den weiteren Erkenntnissen der Flüchtlingshelfer haben nach Bekanntwerden der Covid-Infektion am Freitag einige Bewohner die Flüchtlingsunterkunft in Oggersheim mit Gepäck verlassen. Sie fürchteten wohl eine neue Quarantäne der gesamten Unterkunft und haben Unterschlupf bei Freunden gesucht, meint Scülfort. Denn infolge des Corona-Ausbruchs im Frühjahr und der folgenden mehrwöchigen Quarantäne hätten einige ihre Jobs verloren.

Insgesamt hatten sich im März/April laut Gesundheitsamt 82 von 171 Männern aus der Oggersheimer Unterkunft mit dem Coronavirus infiziert. Die Infektionen waren damals der Verwaltung zufolge nach und nach festgestellt worden. Alle Infizierten seien dann jeweils sofort aus der Unterkunft herausgeholt und in anderen Sammelunterkünften untergebracht worden. Erst Anfang Mai wurde die Quarantäne wieder aufgehoben.

Schließlich beklagt Walter Scülfort, dass weder die Flüchtlingshelfer in der Oggersheimer Unterkunft noch die Leiter der Sprachkurse im Heinrich-Pesch-Haus über den neuen Corona-Fall informiert worden seien.

Verstöße bei Flohmärkten

Aktiv wurde die Verwaltung am Wochenende: Zwei Flohmärkte im Oggersheimer Gewerbegebiet beschäftigten den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) des Ordnungsamts. Nach Angaben der Stadtverwaltung beendeten die Beamten am Vormittag einen Trödelmarkt, der zuvor untersagt worden war. Der Marktleiter, der angab, davon nichts zu wissen, habe sich einsichtig gezeigt und das Gelände geräumt. Die Händler verließen das Gelände an der Oderstraße.

Wenige Stunden später mussten KVD-Streifen bei einen weiteren Flohmarkt auf einem Nachbargelände eingreifen. In Warteschlagen vor dem Markt und auf dem Gelände kam es nach Angaben der Stadt zu Verstößen gegen Corona-Abstands- und Hygieneregeln. Der Marktleiter erklärte sich gegenüber dem Ordnungsamt bereit, aufgrund der unübersichtlichen Lage den Markt vorerst zu beenden. Seine Ansprache an die Gäste vermochte aber nicht, die Ansammlung von rund 200 Menschen am Markteingang aufzulösen. Der KVD sorgte mit Lautsprecherdurchsagen dafür, dass sich die Menschenmenge zerstreute. Später war die Lage auf dem Gelände entspannter, und die Abstände seien eingehalten worden, so die Stadt. Bei weiteren Kontrollen stellten die Streifen keine Verstöße mehr fest.