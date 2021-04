Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das auch für die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer zuständig ist, hat am Dienstagnachmittag 47 neue Corona-Infektionen für sein Einzugsgebiet vermeldet. In Ludwigshafen steckten sich demnach 37 weitere Menschen an, acht waren es im Rhein-Pfalz-Kreis und jeweils eine Person in Frankenthal und in Speyer. Nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes gab es damit in Ludwigshafen insgesamt 1374 akut Infizierte bei einer weiter sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenz von 217,7. Im Kreis waren 655 Menschen akut betroffen (117,7), in Frankenthal 223 (157,9) und in Speyer 304 Personen (205,7).