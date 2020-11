Die Stadtverwaltung Ludwigshafen plant derzeit, ein Corona-Impfzentrum einzurichten. Als möglicher Standort ist die Eberthalle im Gespräch. Es gebe aber auch Überlegungen für andere Standorte, sagte Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) bei einer Corona-Pressekonferenz am Dienstagmittag. Momentan liefen gerade die Abstimmungsprozesse mit dem Land. Bis Mitte/Ende Dezember soll das Impfzentrum einsatzbereit sein. Noch seien viele Fragen ungeklärt, daher könne noch nicht gesagt werden, wann die Massenimpfung der Bevölkerung beginnen könnte. „Das hängt auch von der Freigabe des Impfstoffes ab und der Reihenfolge der Gruppen bei der Impfung“, sagte Schwarz. Die Stadt stelle die Infrastruktur – Parkplätze und Räumlichkeiten sowie Hilfspersonal – zur Verfügung. „Das ist eine Herkulesaufgabe unter Zeitdruck“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD). Die Stadt habe bereits Kontakt mit dem regionalen Ärztenetzwerk Golu (Gesundheitsorganisation Ludwigshafen) aufgenommen, in dem sich über 200 Ärzte zusammengeschlossen haben. Überlegt wird auch, Personal der Bundeswehr und Freiwillige miteinzubeziehen. Für die Organisation des Impfzentrums soll es einen sogenannten Impfkoordinator geben, der von der Stadt zur Verfügung gestellt wird. Unterdessen sind die Infektionszahlen in Ludwigshafen weiter angestiegen. Die Stadt plant deshalb, die Maskenpflicht und weitere Beschränkungen zu verlängern. Mehr zum Thema lesen hier.