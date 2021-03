Nach dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Peter Uebel spricht sich nun mit Andreas Werling ein weiterer niedergelassener Ludwigshafener Arzt dafür aus, die Corona-Impfungen in den Praxen stark auszuweiten. Ab April ist dies flächendeckend vorgesehen. Werling, der für die FDP bei der Landtagswahl als Direktkandidat antritt und Mitglied des Ortsbeirats Süd ist, hat seine Praxis in Süd und ist Vorstandsmitglied des Ärztenetzwerks Golu. Wichtig sei dabei aber, so fordert Werling, „dass die Bürokratie nicht so umfangreich sein darf“. Er selbst sei im Impfzentrum in der Walzmühle geimpft worden. „Ich musste allein für mich einen ganzen Stapel Papier ausfüllen. Das geht so in den Praxen natürlich nicht“, sagt Werling. Er plädiere daher für praktikable Lösungen, um die Praxisabläufe nicht zu blockieren. Schließlich gehe es vor allem um die Eindämmung der Pandemie. Die Politik müsse hier rasch die Weichen stellen. „Wir werden von Patienten auch schon angesprochen, ab wann bei uns in der Praxis geimpft wird“, sagt Werling. In dieser Öffnung sieht er zudem das Potenzial für einen großen Fortschritt – und zwar im Werben für den Wirkstoff von Astrazeneca. „Ich bin mit Astrazeneca geimpft, und wenn Patienten das hören und mit uns reden, steigt auch ihre Bereitschaft, diesen Impfstoff zu akzeptieren“, ist Werling überzeugt. Das gelte speziell für alle Menschen, die an Krebs leiden. „Die brauchen alle schnell einen Impfschutz, da eine Covid-19-Infektion bei ihnen unmittelbar schlimme Folgen haben kann.“ In seiner Praxis habe er zudem auch schon die ersten kostenlosen Corona-Schnelltests vorgenommen. „Hier ist jedoch noch unklar, wie wir das abrechnen können“, sagt Werling und warnt wie beim Impfen vor bürokratischen Hindernissen.