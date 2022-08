Die Corona-Lage in Ludwigshafen bleibt angespannt. Zwar meldete das Landesuntersuchungsamt am Montag für die Stadt einen Inzidenzwert von 299,0 (Freitag: 418,4), im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Wert bei 374,8 (Freitag: 465,9). Doch diese Zahlen dürften die Realität nur unzureichend abbilden. Denn über das Wochenende kommt es zu Verzögerungen bei der Datenübermittlung. Außerdem wird mittlerweile immer weniger getestet, was zu einer hohen Dunkelziffer bei den Infektionen führt. In der offiziellen Statistik werden nur laborbestätigte Covid-19-Fälle berücksichtigt. Fest scheint zu stehen, dass die erhoffte „Sommerpause“ in der Pandemie diesmal ausbleibt. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Corona-Patienten, die ins Krankenhaus müssen) betrug am Montag 5,59 pro 100.000 Einwohner (vor einer Woche: 5,75). Im vergangenen Monat Juli sind in Ludwigshafen zwölf weitere Patienten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Anzahl der Todesopfer seit Ausbruch der Pandemie liegt in der Stadt bei mittlerweile 441. Im Landkreis sind 293 Tote registriert worden.