Das Gesundheitsamt meldet für Donnerstag 162 Neuinfektionen aus der Region: 82 aus Ludwigshafen (zwei weitere Todesfälle), 46 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 19 aus Speyer, 15 aus Frankenthal. Ausbruchsgeschehen gibt es im Kindergarten St. Gallus (Friesenheim), im städtischen Wirtschaftsbetrieb (Abfallentsorgung) sowie im Mühlweghof (Schifferstadt). Der Inzidenzwert (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) ist in Ludwigshafen weiter gestiegen: auf den landesweiten Spitzenwert von 235,7 (Vortag: 227,0). Im Rhein-Pfalz-Kreis liegt er bei 133,2 (127,4), in Speyer bei 166,1 (176,0), in Frankenthal bei 110,7 (102,5). Ab dem Wert 50 gilt eine Kommune als Risikogebiet.