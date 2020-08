Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat Unternehmen im Raum Ludwigshafen/Frankenthal seit Beginn der Corona-Pandemie mit 44,2 Millionen Euro unterstützt. Darüber hat der Ludwigshafener Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) informiert. Er hat bei der KfW-Bankengruppe nach Zahlen für seinen Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal gefragt.

Demnach sind seit Beginn der KfW-Corona-Hilfen am 23. März bis Ende Juni Zusagen für circa 170 Kredite in Höhe von insgesamt 44,2 Millionen Euro erteilt worden, schreibt Kartes. Bundesweit wurden in diesem Zeitraum 70.000 Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro gestellt. Fast alle Anträge seien bereits entschieden worden.

„Ein ganz wichtiger Schritt war, dass wir im Bundestag die Hausbanken weitgehend aus der Haftung genommen haben“, erklärt der 41-Jährige. Seit die KfW eine Garantie des Bundes habe, dass sie 80 bis 100 Prozent des Kreditrisikos der durchleitenden Banken übernehmen könne, führe sie bei Krediten bis drei Millionen Euro keine zusätzliche Risikoprüfung mehr durch. „Das war auch für viele schwer von der Pandemie betroffene Betriebe in meinem Wahlkreis enorm wichtig, die auf schnelle finanzielle Zusagen angewiesen waren“, sagt Kartes.