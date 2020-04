Christoph Heller (CDU), Ortsvorsteher der Südlichen Innenstadt, will gemeinsam mit der Interessengemeinschaft LU-Süd bis Montag eine Online-Plattform gründen, um Gewerbetreibende zu unterstützen. „Viele Selbstständige bangen um ihre Existenz“, sagt Heller. Geht es nach ihm, soll die Initiative binnen zwei Wochen auf die ganze Stadt ausgeweitet werden. Auf der Plattform, die derzeit entwickelt werde, sollen Betroffene für sich werben, auf ihr Angebot hinweisen und sich vernetzen können. Weitere Infos dazu sollen in den kommenden Tagen folgen.

Neue bestätigte Corona-Fälle

Unterdessen hat die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstagnachmittag neue Fallzahlen vorgelegt. Demnach ist die Anzahl der im Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 203 angestiegen. Das sind zwei Menschen mehr als am Dienstag. 261 bestätigte Corona-Fälle gibt es in der Stadt Ludwigshafen, vermeldet das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt. Das bedeutet: Es gibt vier neue Fälle gegenüber den Zahlen vom Mittwoch. Laut Gesundheitsamt sind im Rhein-Pfalz-Kreis 145 Menschen wieder genesen, in Ludwigshafen sind es 133.