Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Beteiligung der Kommunen an den Kosten für Unterstützungsleistungen der Bundeswehr klar ausgeschlossen. Das gilt für die Corona-Ambulanz der Bundeswehr am Klinikum Ludwigshafen ebenso wie für mögliche weitere Einsätze. Der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU) begrüßt nach eigenen Angaben diese Entscheidung und weist auf das Angebot der Bundeswehr hin, zusätzliche Kräfte für Schnelltests zur Verfügung zu stellen: „Auf dem Weg aus dieser Pandemie wird es noch eine ganze Weile nötig sein, insbesondere unsere Alten- und Pflegeheime besser zu schützen. Dazu sind Schnelltests ein wichtiges Mittel. Wir wollen damit Besuche ermöglichen und Eintragungen des Virus verhindern. Einrichtungen, die hier Unterstützung von der Bundeswehr wünschen, können sich bei ihren Kommunen melden.“ Sobald die Anträge aus den Landkreisen/Ländern kommen, würden sie innerhalb eines halben Tages entschieden und die Kräfte losgeschickt.