Bewohner und Pflegepersonal von sechs der zwölf Ludwigshafener Altenheime sind inzwischen von den mobilen Impfteams „durchgeimpft“, bisher rund 560 Personen. Das sagte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Montag in einem Pressegespräch. Diese Woche seien zwei weitere Heime dran. Im Laufe der kommenden Woche sollen die Bewohner und das Personal der letzten beiden Einrichtungen gegen Covid-19 geimpft werden. Danach sollen Impfteams andere Seniorenwohneinheiten aufsuchen. „Dafür setzten wir uns beim Gesundheitsministerium ein“, betonte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Allgemeinverfügung soll verlängert werden

Steinruck zufolge wird die bis 10. Januar geltende Corona-Allgemeinverfügung der Stadt höchstwahrscheinlich bis 31. Januar verlängert werden. „Wir stimmen uns gerade mit den benachbarten Gebietskörperschaften und dem Landesgesundheitsministerium ab. Wir sehen keinen Grund, die Auflagen zu lockern“, sagte die OB.

Das Landesimpfzentrum in der Walzmühle soll am 7. Januar in Betrieb gehen. 51 Termine seien bereits festgezurrt, 220 Personen könnten täglich durch die erste Impfstraße geschleust werden, die werktags von 10 bis 17 Uhr öffnet, so Impfkoordinatorin Ramona List. Unterdessen habe auch die Impfung des medizinischen Personals im Klinikum begonnen. 1000 Impfdosen lägen dort vor. Weitere Krankenhäuser sollen folgen.

