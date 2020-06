Wegen der Corona-Pandemie hat der Große Rat entschieden, im kommenden Winter keine Fasnachtsveranstaltungen in der Stadt zu feiern. Dem Dachverband der Ludwigshafener Fasnachter gehören zwölf Vereine an. Alle Präsidenten und Vorsitzenden der Mitgliedsvereine hätten sich gemeinsam und einstimmig mit dem Vorstand des Großen Rats zu diesem Schritt entschlossen. Das hat der Große Rat am Sonntagmittag mitgeteilt. „Die Entscheidung ist einmütig getroffen worden. Dafür danke ich allen Beteiligten. Natürlich bedauern wir es außerordentlich, dieses Jahr keine Fasnacht feiern zu können. Das Infektionsrisiko wird im Winter nicht weg sein, und wir müssen uns der Verantwortung stellen“, betont Christoph Heller, Präsident des Großen Rats. Für die Vereine sei es wichtig, Klarheit zu haben. „Die Planungen für eine kommende Kampagne 20/21 müssten jetzt spätestens in Angriff genommen werden. Die Buchungen der Säle, der Büttenredner und Musiker wären zu machen. Das ist ein rechtliches und finanzielles Risiko, das wir nicht eingehen können“, ergänzt Heller. Außerdem könnten die Garden aktuell wegen der Corona-Auflagen nicht trainieren. Ein normaler Vereinsbetrieb sei aktuell nicht absehbar. „Fasnacht feiern mit Abstand und Mundschutz. Das kann sich niemand vorstellen“, sagt Heller. Der Große Rat sei auch in engem Kontakt mit den Vereinen, die nicht Teil des Zusammenschlusses sind. Ende vergangener Woche ist bereits in Mannheim die Saalfasnacht abgesagt worden.