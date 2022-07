Die Stadtratsfraktion Grünes Forum und Piraten will im Hauptausschuss nachfragen, ob und gegebenenfalls mit welchem Ergebnis Corona-Untersuchungen aus den Abwässern der Stadt Ludwigshafen im BASF-Klärwerk vorgenommen werden.

„Wie der Presse entnommen werden konnte, können anhand von Proben aus dem Abwasser Rückschlüsse auf das Corona-Infektionsgeschehen getroffen werden“, teilt Raik Dreher, Fraktionsvorsitzender Forum und Piraten, mit. Aktuell fordere Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) ein Ende des Blindfluges bei den Corona-Daten und verweise unter anderem auch auf die Möglichkeit, Proben aus Abwässern zu entnehmen. „Dem Vernehmen nach werden derartige Untersuchungen auch beim BASF-Klärwerk angestellt“, äußert sich Dreher in einer Presseerklärung zum Thema Corona-Abwassermonitoring. „Wir möchten wissen, ob dies so ist und wenn ja, mit welcher Intention die Untersuchungen erfolgen. Welche Ergebnisse liegen vor, und in welcher Weise werden diese Ergebnisse praktisch umgesetzt? Was kosten diese Untersuchungen? Wo werden diese Ergebnisse veröffentlicht?“

Heinz Zell von den Piraten und stellvertretender Fraktionsvorsitzender resümiert in diesem Zusammenhang: „Diese Ergebnisse sind wertvolle, öffentlich finanzierte Daten, deren Verwendung transparent gemacht werden sollte, um Potenziale nicht ungenutzt zu lassen.“