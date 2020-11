Die FDP-Stadtratsfraktion spricht sich wegen der hohen Corona-Infektionszahlen an Schulen für einen sofortigen Aktionsplan an den Einrichtungen in Ludwigshafen aus: „Die Situation an den Schulen hat sich weiter verschlechtert“, analysiert Jörg Matzat, Landtagskandidat und schulpolitischer Sprecher der FDP. Am Wochenanfang habe Ludwigshafen bei den Infektionszahlen an dritter Stelle in Rheinland-Pfalz gelegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert lag bei 193,7. 62 Prozent der Corona-Fälle seien offenbar Schüler, stellt Matzat klar. „Von den im Schnitt 193,7 Infizierten haben sich 120 Schüler nach Behördenangaben mit Corona infiziert.“ 1084 Ludwigshafener Schüler seien in Quarantäne. „Diese Zahl ist besonders bedenklich, zumal es anscheinend keine Hotspots in Ludwigshafen gibt“, meint der Liberale. Matzat stellt sich daher die Frage. „Werden die Hygienekonzepte an Ludwigshafener Schulen gemäß den Vorgaben umgesetzt, und wie erfolgt die Qualitätssicherung?“ Ganz entscheidend sei anscheinend eine richtige und regelmäßige Belüftung. Daher fordert die FDP, dass die Auflagen zum „Corona“-Schulbetrieb lückenlos umgesetzt werden, die Stadt als Schulträger sich nicht aus der Verantwortung nimmt, die Umsetzung der Auflagen auch zu kontrollieren, eine regelmäßige Belüftung sichergestellt wird, Klassengrößen reduziert werden und ein Schichtbetrieb eingeführt wird. Auch für CO 2 -Warnmelder und mobile Lüftungssysteme in Klassenzimmern und eine erhöhte Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie einen variablen Schulbeginn nach Klassenstufen spricht sich die FDP aus. „Es wird derzeit zu viel auf Zeit gespielt. Dem Infektionsgeschehen an Ludwigshafener Schulen sollte umgehend durch geeignete Maßnahmen entgegengesteuert werden“, fordert Jörg Matzat.