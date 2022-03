Die Anzahl der Corona-Infektionen in Ludwigshafen sinkt, liegt aber weiterhin auf einem hohen Niveau: Das Landesuntersuchungsamt meldete für die Stadt am Dienstag einen Inzidenzwert von 694,3 Fällen binnen einer Woche (bezogen auf 100.000 Einwohner). Aktuell sind 6164 Fälle im Stadtgebiet registriert. 33.319 Einwohner sind seit Ausbruch der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert worden. Das entspricht knapp 19 Prozent der Stadtbevölkerung (177.219 Einwohner) 1389 Menschen sind an oder mit Covid-19 gestorben. Die Inzidenzwerte sind im Vergleich zu den Vorwochen deutlich gesunken: Vor einer Woche lag der Wert in Ludwigshafen bei 825,2, vor zwei Wochen bei 1017,1. Momentan liegt die Stadt auch unter dem Landesdurchschnitt von 920. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 6,82 pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,24), der Wert bezeichnet die Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz am Dienstag bei 645,5 (5322 aktuelle Fälle).