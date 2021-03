Das Gesundheitsamt vermeldet für Freitag fast 80 Neuinfektionen mit dem Coronavirus aus seinem Zuständigkeitsgebiet: 40 aus Ludwigshafen, 19 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, elf aus Speyer sowie sieben aus Frankenthal. Aktuell mit dem Virus infiziert sind damit insgesamt rund 1120 Personen: 499 in Ludwigshafen (seit Pandemiebeginn 7281), 369 im Rhein-Pfalz-Kreis (4937), 74 in Speyer (2070) und 176 in Frankenthal (1625). Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Neue Corona-Ausbrüche gibt es der Behörde zufolge im DRK-Alten- und Pflegeheim in der Melm (Oggersheim) sowie in der Katholischen Kita Haus Don Bosco in Speyer.

Inzidenzwert in Ludwigshafen steigt weiter

Die Inzidenzwerte (Neuinfektionen binnen einer Woche bezogen 100.000 Einwohner) liegen in Ludwigshafen (137,6) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (102,2) weiter über der 100er-Marke. In Ludwigshafen ist der Wert gegenüber dem Vortag (123,1) weiter gestiegen, im Kreis ist er stabil. In Frankenthal liegt er bei 153,8 (Vortag: 162,0), in Speyer bei 73,2 (57,4).