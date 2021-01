Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, liegen in Ludwigshafen (92,3) und im Rhein-Pfalz-Kreis (97,0) laut dem Landesuntersuchungsamt weiter unter 100. In Ludwigshafen gibt es – Stand Donnerstag – 999 akute Infektionsfälle, 678 sind es im Kreis. Bei 72,3 liegt der Inzidenzwert in Speyer (166 akute Fälle), bei 121,0 in Frankenthal (197). Seit Pandemiebeginn sind in Ludwigshafen 233 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, 152 sind es im Kreis, 44 in Speyer, 37 in Frankenthal.

Ausbruchsgeschehen in Altenheim

Dem zuständigen Gesundheitsamt wurden seit Mittwoch für den Kreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer insgesamt 82 neue Infektions- und fünf weitere Corona-Todesfälle gemeldet – drei in Ludwigshafen, zwei im Kreis (Waldsee, Böhl-Iggelheim). Anzeichen für ein Ausbruchsgeschehen gibt es im Caritas-Altenzentrum St. Bonifatius in Limburgerhof.