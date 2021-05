Im Vergleich zur Vorwoche hat sich die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in Ludwigshafen reduziert. Das Landesuntersuchungsamt meldete am Dienstag einen Inzidenzwert von 162 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Falls die Marke von 165 dauerhaft einige Tage unterschritten würde, könnten Schulen und Kitas wieder öffnen. Dies sieht eine Bundesregelung vor. In der Stadt gibt es derzeit 1192 akute Corona-Fälle. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenzwert bei 146,8 (639 akute Fälle), in Frankenthal bei

104,6 (225 Fälle), in Speyer bei 203,7 (208 Fälle) und in Mannheim bei 169,6 (1880 akute Infektionsfälle).