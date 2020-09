Weil in der städtischen Kita in Edigheim eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, müssen sowohl die Betroffene als auch ihre vier Kolleginnen in Quarantäne. Dies hat zur Folge, dass die Kita bis zum 6. Oktober geschlossen wird. Darüber hat das beim Rhein-Pfalz-Kreis angesiedelte Gesundheitsamt am Freitagmittag informiert. Laut Sprecherin Kornelia Barnewald sollen alle Erzieherinnen kommende Woche auf Covid-19 getestet werden. Sobald die Ergebnisse vorliegen und falls diese alle negativ sind, könne die Kita wieder öffnen. Da Tests nach etwa fünf bis sieben Tagen erfolgen, sei eine Kita-Öffnung kommende Woche nicht möglich. Außerdem gibt es laut Gesundheitsamt drei infizierte Schüler in Ludwigshafen: am Carl-Bosch-Gymnasium (Mitte), an der Karolina-Burger-Realschule plus (Mundenheim) und an der Integrierten Gesamtschule Oggersheim. Laut Barnewald sind alle Schüler, Eltern und Lehrer informiert worden. Diejenigen Personen, die direkten Kontakt zu den infizierten Schülern hatten, wurden zur Vorsicht in eine 14-tägige Quarantäne geschickt. Sie alle werden im Laufe der kommenden Woche auf Corona getestet. Die Abstriche werden vom Klinikum vorgenommen und ausgewertet. Laut Barnewald gibt es in der Stadt seit Ausbruch der Pandemie 618 Corona-Fälle. Von Donnerstag auf Freitag sind zwei Fälle hinzugekommen, im Rhein-Pfalz-Kreis sind es 379 (plus drei).