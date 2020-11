Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Mittwoch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Ein über 80 Jahre alter Mann sei in einer Pflegeeinrichtung, eine über 70 Jahre alte Frau in einem Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 48 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.