Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Freitag 125 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion für das Stadtgebiet gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle erhöht sich damit auf 4796. Außerdem hat die Behörde einen weiteren Todesfall bestätigt. Eine 90 Jahre alte Frau ist in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Insgesamt hat es in der Quadratestadt seit Beginn der Pandemie 53 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.