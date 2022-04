An den montäglichen Protestaktionen gegen die staatliche Corona-Politik nimmt in der Region nur noch ein harter Kern teil. In Ludwigshafen unternahmen einige Demonstranten einen sogenannten Corona-Spaziergang. Wie viele genau, dazu konnte die Polizei keine Angaben machen, da sie angesichts der sinkenden Resonanz mit weniger Streifen unterwegs war. In Speyer waren es laut Polizei rund 40 Teilnehmer und in Frankenthal rund 30 Personen. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden von der Polizei lediglich in Dannstadt-Schauernheim sechs „Spaziergänger“ gesichtet. In der gesamten Vorder- und Südpfalz waren etwa 320 Demonstranten auf nicht angemeldeten Versammlungen unterwegs, so die Polizei. An zwei angemeldeten Kundgebungen in Bellheim und Bad Dürkheim nahmen insgesamt 180 Menschen teil.