An den montäglichen Protestaktionen gegen die staatliche Corona-Politik nimmt in der Region nur noch ein harter Kern teil. In Ludwigshafen unternahmen zirka 20 Demonstranten einen sogenannten Corona-Spaziergang. Die Teilnehmer hatten sich am Berliner Platz getroffen und zogen dann durch die Innenstadt. Um auf sich aufmerksam zu machen, bliesen sie in Trillerpfeifen oder klatschten in die Hände. Nach weiteren Angaben der Polizei wurden in Frankenthal etwa 30 Demonstranten gezählt, die zwei Trommeln dabei hatten. In Speyer waren es zirka 25 Teilnehmer. Im Rhein-Pfalz-Kreis wurden keine Kundgebungen mehr registriert. In der gesamten Vorder- und Südpfalz waren laut Polizei 450 Menschen auf der Straße, mit 100 Personen fand in Neustadt die größte Kundgebung statt, die angemeldet war.