Für Mittwoch vermeldet das Gesundheitsamt 152 akute Corona-Infektionen in der Region: 84 aus Ludwigshafen, 33 aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, 19 aus Speyer, 16 aus Frankenthal. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises bestätigt, dass die sehr ansteckende Delta-Variante zwischenzeitlich auch in der Region angekommen ist. Landrat Clemens Körner (CDU) mahnt, dass die Pandemie trotz der Lockerungen noch nicht vorbei sei. Gerade im Hinblick auf die Delta-Variante sei es nach wie vor wichtig, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenzen (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegen in Ludwigshafen (15,1), dem Kreis (5,2), Frankenthal (2,1) und Speyer (2,0) jeweils deutlich unter dem Wert von 50, ab dem eine Kommune als Risikogebiet gilt.