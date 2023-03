Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ludwigshafen fordert vom Kreisgesundheitsamt eine nach Stadtteilen aufgeschlüsselte Analyse des Infektionsgeschehens. Die Kreisverwaltung verweist darauf, dass die Stadt anhand der gelieferten Daten die Corona-Ausbreitung in Ludwigshafen selbst untersuchen könne.

In Ludwigshafen ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen besonders hoch. Die Stadt hat einen der höchsten Inzidenzwerte in der Pfalz. Die FWG hatte daher am Montag gefordert, dass die Stadtverwaltung