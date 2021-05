Die Stadt Ludwigshafen hat angekündigt, die Analyse der Corona-Daten auf Stadtteilebene auf eine neue Datengrundlage stellen zu wollen. Möglich werde dies, weil das Kreis-Gesundheitsamt seit Anfang Mai ein neues Datenbanksystem nutze, das verlässlichere Daten liefere. Die Stadt kritisiert gleichzeitig die Kreisverwaltung, die bisher in der Pandemie keine belastbaren Corona-Daten geliefert habe.

Die Stadt Ludwigshafen bemühe sich seit über einem Jahr darum, vom Kreisgesundheitsamt verlässliche Corona-Zahlen zu erhalten, die das Infektionsgeschehen reflektieren und die als Grundlage für Schutzmaßnahmen herangezogen werden können, heißt es in einer Stellungnahme. Dafür habe sich die Stadt gegenüber dem Landkreis auf allen Verwaltungsebenen eingesetzt – mit mäßigen Erfolg. Dabei müssten sich alle Behörden und Institutionen dafür einsetzen, die Pandemie weiter einzugrenzen. Eine klare und widerspruchsfreie Kommunikation untereinander sowie die Übermittlung valider Daten seien ein wesentlicher Schritt dazu, so die Stadtverwaltung.

Wie berichtet, erhielt die Stadt vom Kreisgesundheitsamt bisher sogenannte Arbeitslisten mit Daten von Infizierten. Diese Listen sind dazu gedacht, die Einhaltung der Quarantäne zu überwachen, was Sache des städtischen Ordnungsamts ist. Die Stadt veröffentlicht anhand der Listen seit einigen Wochen auf ihrer Homepage eigene Corona-Zahlen für Ludwigshafen: Fallzahlen für Stadtteile sowie Inzidenzwerte. Laut Kreisverwaltung kann man anhand dieser Listen aber keine Inzidenzwerte errechnen. Die Folge: Die Werte auf der städtischen Homepage weichen erheblich von den amtlich veröffentlichten Statistiken ab. Die Stadt geht davon aus, dass sich ihre Auswertungen den offiziellen Statistiken annähern werden, wenn sie vom Kreisgesundheitsamt eine neue Datengrundlage bekommt. Die Lieferung der Arbeitslisten werde in absehbarer Zeit eingestellt. An ihren eigenen Auswertung will die Stadt bis dahin festhalten.